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Ankara’da yollar göle döndü

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Giriş: 30.05.2023 16:09
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süreli yağış nedeniyle yollar sular altında kalırken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Birçok bölgede ilçesinde etkisini gösteren yağış nedeniyle yollar adeta göle dönüştü. Çevredeki vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Ankara’da yollar göle döndü
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