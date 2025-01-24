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Ankara’da talaş silosu alevlere teslim oldu! Panik anları kamerada

Ankara'da talaş silosu alevlere teslim oldu! Panik anları kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.01.2025 18:28
Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde "Dalman Profil" işletmesinde bulunan bir talaş istasyonunda saat 15.22'de alevler yükselmeye başladı. Görgü tanıkları, olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. 15.28'de alevlere müdahale etmeye başlayan ekipler, yangını saat 17.15 itibariyle söndürmeyi başardı. Olay yerinde soğutma çalışmalarını tamamlayan ekipler, silo içerisinde malzeme boşaltma işleminin tamamlanmasının ardından yangının çıkış sebebini araştıracak. Yangında herhangi bir yaralanan vatandaşın da olmadığı öğrenildi.
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Ankara’da talaş silosu alevlere teslim oldu! Panik anları kamerada
Ankara’da talaş silosu alevlere teslim oldu!
Ankara'da talaş silosu alevlere teslim oldu!
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