İsrail’de siyaset karıştı: Gazze’de zulüm dinmiyor! Netanyahu için yolun sonu mu?

Ortadoğu’da ilan edilen ateşkes süreci tartışmaları da beraberinde getirdi. İsrail muhalefetinden Netanyahu hükümetine yönelik "tarihi başarısızlık" suçlamaları yükselirken, aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir’in Gazzelilere yönelik "Canlarını da alacağım" şeklindeki kan donduran ifadeleri bölgedeki vahşetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber spikeri Cansın Helvacı, İsrail siyasetindeki derin çatlağı ve Gazze’de devam eden insanlık dramını çarpıcı detaylarla aktardı.