01 Ocak 2023, Pazar
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Ankara'da şoke eden olay: Kızılay-Batıkent metrosunda bir kadının kafası tutunma direklerine sıkıştı
Ankara'da eşine zor rastlanır bir olay yaşandı. Bir kadının kafası Kızılay-Batıkent metrosunda tutunma direklerinin arasına sıkıştı. Kafası sıkışan kadın, itfaiye ekiplerince demir kesilerek kurtarıldı. İşte o anlar...
Ankara Kızılay-Batıkent metrosunda dün gerçekleşen eşine zor rastlanır olay dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi.
KADININ KAFASI SIKIŞTI
İsmi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı.
Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.
EKİP ÇAĞRILDI
Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi.
Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı.
KAFASI SIKIŞAN KADIN BÖYLE KURTARILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı.
Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.