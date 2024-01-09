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Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı! Tunahan Yılmaz'ın hastane görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 09.01.2024 11:12
Ankara'da sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın hastane görüntüleri ortaya çıktı. Minik Tunahan'ın yürümekte zorlandığı görüldü.
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