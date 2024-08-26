26 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Ankara'da komşu tartışmasında kan aktı! 4 komşusunu gözünü kırpmadan vurdu

Ankara'da komşu tartışmasında kan aktı! 4 komşusunu gözünü kırpmadan vurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.08.2024 17:58
Ankara'da 3 gün önce tartışan komşular, dün akşam yeniden karşı karşıya geldi. Apartman içerisinde başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Mecnun Ekinci belinden çıkarttığı silahla 4 komşusunu acımadan vurdu. Olayda üç kişi hayatını kaybetti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da komşu tartışmasında kan aktı!
Ankara'da komşu tartışmasında kan aktı!
Yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında!
Yavuz sultan selim köprüsü 8 yaşında!
Kurutmalık sebzelerden rengarenk görüntü!
Kurutmalık sebzelerden rengarenk görüntü!
Ölen yakınına en acı veda
Ölen yakınına en acı veda
Baklan’da dolu yağışı etkili oldu
Baklan’da dolu yağışı etkili oldu
Keşan’da ayçiçeği hasadı başladı
Keşan'da ayçiçeği hasadı başladı
Tarladan tonlarca karpuz toplayıp dağıttılar
Tarladan tonlarca karpuz toplayıp dağıttılar
Motosiklet yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasında
Motosiklet yayaya çarptı, o anlar güvenlik kamerasında
Samsun’da sağanak: Bafra sular altında
Samsun'da sağanak: Bafra sular altında
Cinayet zanlısı koca yakalandı
Cinayet zanlısı koca yakalandı
ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti
ölümden kılpayı kurtuldu kamyonet sürücüsü firar etti
Yüksekova’da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi
Yüksekova'da sosyal medya bağımlılığına dikkat çekildi
Daha Fazla Video Göster