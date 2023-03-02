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Ankara'da kimyasal madde fabrikasında yangın: 1 ölü

A Haber
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Giriş: 02.03.2023 14:01
Son dakika haberi... Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Keresteciler Sitesinde kimyasal madde üreten fabrikada yangın çıktı. A Haber editörü Özkan Özcan detayları aktardı.
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