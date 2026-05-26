CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu hazırlığı: Fotoğrafı "Portre Duvarı"nda

CHP Genel Merkezi'nde 24 Mayıs’ta yaşanan ve hafızalara kazınan arbedenin izleri silinmeye çalışılıyor. Özgür Özel’in tahliyesi sonrası genel merkezde değişim rüzgarları eserken, en dikkat çekici gelişme Kemal Kılıçdaroğlu’nun daha önce indirilen ve üzerine basılan fotoğraflarının yeniden başköşeye asılması oldu. Polis müdahalesiyle kapıların kırıldığı, barikatların kurulduğu genel merkezde temizlik çalışmaları sürerken, Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’daki Parti Meclisi toplantısıyla "A Takımı"nı belirleyerek gövde gösterisi yapması bekleniyor.