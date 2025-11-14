Ankara’da iki şehide son veda: Ümit İnce ve Cem Dolapci toprağa verildi

Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerin cenazesinde aileleri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

