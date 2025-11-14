14 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da iki şehide son veda: Ümit İnce ve Cem Dolapci toprağa verildi
Ankara’da iki şehide son veda: Ümit İnce ve Cem Dolapci toprağa verildi

Ankara’da iki şehide son veda: Ümit İnce ve Cem Dolapci toprağa verildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.11.2025 16:31
Gürcistan’da düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce ve Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Ankara Cebeci Askeri Şehitliği’nde dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehitlerin cenazesinde aileleri, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da iki şehide son veda: Ümit İnce ve Cem Dolapci toprağa verildi
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 3 ölüm, 4 gözaltı
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Kız kardeşinin boğazına bıçak dayadığı iddia edilen kasap tutuklandı
Ankara’da iki şehide son veda
Ankara’da iki şehide son veda
Batman’da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Batman'da trafik kazası: Sürücü bariyerlere çarpan araçta sıkıştı
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Bursalı şehit binbaşıyı binlerce kişi uğurladı!
Lastikçilerde son gün yoğunluğu
Lastikçilerde son gün yoğunluğu
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Gençlerin kavgası kanlı bitti!
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor
Ev tipi elektrikli araç şarj cihazlarına talep artıyor
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Tır dorsesinde 18 kaçak göçmen yakalandı
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bolu’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Bahçelievler’de şehitler için mevlit okutuldu
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Batman’da tüm camilerde yağmur duası
Daha Fazla Video Göster