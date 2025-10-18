Ankara’da ’dur’ ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı

Olay, Sincan Pınarbaşı Mahallesi kuyumcu caddesi ve Çorum Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs polis ekiplerinin dur ihbarına uymadı. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri takipte bulunurken, otomobil sürücüsü park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, polisin yaptığı inceleme sonucu şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

