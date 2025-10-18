18 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Ankara’da 'dur' ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Ankara’da ’dur’ ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı

Ankara’da 'dur' ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.10.2025 00:31
Olay, Sincan Pınarbaşı Mahallesi kuyumcu caddesi ve Çorum Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şahıs polis ekiplerinin dur ihbarına uymadı. Polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polis ekipleri takipte bulunurken, otomobil sürücüsü park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan kimse olmazken, polisin yaptığı inceleme sonucu şahsın ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da ’dur’ ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Erzurum’da camide gece yarısı yangın paniği
Bursa’da 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Bursa’da 5 araç birbirine girdi: 3 yaralı
Ankara’da ’dur’ ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Ankara’da 'dur' ihtarına uymadı Kaza yapınca yakalandı
Polatlı’da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Polatlı’da minibüs ile otomobil çarpıştı!
Bodrum’da kontrolsüz kavşakta kaza!
Bodrum’da kontrolsüz kavşakta kaza!
Öğrenciler yemeklerini sokakta yiyor!
Öğrenciler yemeklerini sokakta yiyor!
86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Yayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşımı başını yaktı
Yayalara korku dolu anlar yaşattı! Paylaşımı başını yaktı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan 5 şahıs yakalandı
Havaya ateş açıp sosyal medyada paylaşan 5 şahıs yakalandı
Rezerv alandaki inşaat suyla doldu!
Rezerv alandaki inşaat suyla doldu!
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı!
Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı!
Bir milyon liralık bozuk et ve tavuk ele geçirildi
Bir milyon liralık bozuk et ve tavuk ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster