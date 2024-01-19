19 Ocak 2024, Cuma
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Ankara'da çöpte bebek cesedi bulundu
Yenikent Zir Vadisi mevkisindeki çöp depolama alanında saat 02.30 sıralarında çöpleri ayrıştıran görevliler, yerde harekesiz yatan erkek bebekle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde yeni doğan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı eşliğinde jandarmanın yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.