Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı! 28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı

A Haber’in ekranlara getirdiği görüntüler 28 Şubat sürecine ilişkin değil ne yazık ki. Yıl 2024... Ankara Etimesgut'ta bir kadın sırf çarşaflı olduğu için önce sözlü ardından da fiziki saldırıya uğradı.

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