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Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı! 28 Şubat sürecini anımsatan çirkin saldırı

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 01.06.2024 10:29
A Haber’in ekranlara getirdiği görüntüler 28 Şubat sürecine ilişkin değil ne yazık ki. Yıl 2024... Ankara Etimesgut'ta bir kadın sırf çarşaflı olduğu için önce sözlü ardından da fiziki saldırıya uğradı.
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Ankara’da çarşaflı kadına çirkin saldırı!
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