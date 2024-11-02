02 Kasım 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Ankara’da ana caddede kırımızı ışık ihlali! Fren yerine gaza basıyorlar
Ankara'nın en işlek noktalarından birisi olan Turan Güneş Bulvarı'nda yaşanan kural ihlali, mahalleliyi canından bezdirdi. Yol üzerindeki yaya geçidinin hemen yanında trafik lambası bulunuyor. Ancak kırmızı ışık yandığında bazı araçlar durmak yerine gaza basıyor. İşte mahallelinin isyanı...