Ankara’da ana caddede kırımızı ışık ihlali! Fren yerine gaza basıyorlar

Ankara'nın en işlek noktalarından birisi olan Turan Güneş Bulvarı'nda yaşanan kural ihlali, mahalleliyi canından bezdirdi. Yol üzerindeki yaya geçidinin hemen yanında trafik lambası bulunuyor. Ancak kırmızı ışık yandığında bazı araçlar durmak yerine gaza basıyor. İşte mahallelinin isyanı...

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