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Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber’de açıkladı! Ankara’daki otobüs kazasında ölenleri sayısı 10’a çıktı

Ankara Valisi Vasip Şahin A Haber’de açıkladı! Ankara’daki otobüs kazasında ölenleri sayısı 10’a çıktı

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 09:16
A Haber canlı yayınına katılan Ankara Valisi Vasip Şahin ölü sayısının 10’a çıktığını söyledi. Vali Şahin, “İlk tespitler şoförün uyuduğu yönünde ancak teknik tespit yapılacak. Şu anda otobüsün içinde yaralı ve ölü yok. Kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor.” dedi.
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