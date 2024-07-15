15 Temmuz 2024, Pazartesi
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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski çöplüğün bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, anızlık alanda bulunan güvercin kulübesindeki güvercinler, otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı.