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Anız yangınında kulübedeki güvercinlerini otomobilin bagajına koyarak kurtardı

İHA
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Giriş: 15.07.2024 16:40
Güncelleme:15.07.2024 16:40
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski çöplüğün bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, anızlık alanda bulunan güvercin kulübesindeki güvercinler, otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı.
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