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Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Son dakika haberi… Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.