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Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

İHA
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Giriş: 10.12.2020 14:45
Güncelleme:10.12.2020 15:09
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika haberi… Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada SON DAKİKA: ANİDEN HÜCUM ETTİLER! KORKU DOLU BAKIŞLARLA İZLEDİLER! MAYMUNLARIN PANİĞİ KAMERADA

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