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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada Son dakika haberi… Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 15:10
Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi şehrindeki Budist tapınağında maymunlar, her yıl düzenlenen
'Maymun doğum günü' festivali sırasında patlatılan havai fişeklerden korktu. GALERİ DEVAM EDİYOR
Görüntülerde, havai fişeklerin patlama esnasında maymunlar kaçışmaları görüldü.
O anlar festivale katılan ziyaretçiler tarafından kayda alındı.
KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİLER
Tayland'da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor.
BEBEKLER GİBİ OLUYORLAR
Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "
Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar" dedi.