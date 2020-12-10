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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

Son dakika haberi… Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle gittikçe hırçınlaşan maymunlar aniden hücum ettiler. Tayland'da Budist tapınağında yaşayan maymunlar, "Maymun doğum günü" festivali sırasında patlatılan havai fişek gösterisinden korktu. Maymunların panikten hücum ettikleri ve korku dolu bakışlarla patlamaları izlediği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 10.12.2020 14:58 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 15:10
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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeyindeki Lopburi şehrindeki Budist tapınağında maymunlar, her yıl düzenlenen 'Maymun doğum günü' festivali sırasında patlatılan havai fişeklerden korktu.

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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

Görüntülerde, havai fişeklerin patlama esnasında maymunlar kaçışmaları görüldü.

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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

O anlar festivale katılan ziyaretçiler tarafından kayda alındı.

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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

KORONAVİRÜSTEN ETKİLENDİLER

Tayland'da maymunlar turistlerin en ilgi gösterdiği hayvanlar olarak biliniyor.

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Son dakika: Aniden hücum ettiler! Korku dolu bakışlarla izlediler! Maymunların paniği kamerada

BEBEKLER GİBİ OLUYORLAR

Bölgede yaşayan Chokchai Panumas, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Buradaki maymunlar normalde saldırgandır. Ama havai fişekler patladığında küçük bebekler gibi oluyorlar" dedi.