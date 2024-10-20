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Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim

Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 10:59
Anadolu Diyarı bu hafta Konya'nın Hadim ilçesine konuk oldu. Ekibimiz şehrin tarihini, doğal güzelliklerini, gelenek ve göreneklerini sizler için görüntüledi.
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Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim
Anadolu’nun şirin ilçesi: Hadim
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