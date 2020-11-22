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Anadolu'nun serhat ili Iğdır
Doğası ve birbirinden farklı lezzetleriyle dikkat çeken kent Iğdır Türkiye'nin Doğu sınırında Anadolu'nun Kafkasya açılan kapısı... Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Doğası ve birbirinden farklı lezzetleriyle dikkat çeken kent Iğdır Türkiye'nin Doğu sınırında Anadolu'nun Kafkasya açılan kapısı... Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
199 bin 442 nüfuslu Iğdır'da merkez ile birlikte 4 ilçe bulunuyor.
Kent, kendine özgü iklimi, doğası, tarihi ile adeta medeniyet havzası.
Türkiye'nin en yüksek dağı olan ağrı dağının bir bölümünü içinde barındırır Iğdır!
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