Anadolu’nun meşhur köftelerinin sırrı! A Haber araştırdı

A Haber ekipleri bu hafta hemen hemen herkesin çok sevdiği bir lezzetin köftenin peşine düştü. Sivas, Manisa, Trabzon ve Bursa'nın meşhur köftelerinin sırrını ustalarından öğrendi.

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