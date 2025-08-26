26 Ağustos 2025, Salı
Anadolu'nun kapılara Türklere nasıl açıldı? Tarihin akışını değiştiren zafer nasıl kazanıldı?
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir? Anadolu'nun kapısı Türklere nasıl açıldı? Bölgede hangi kazı çalışmaları sürüyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan tarih araştırmacısı Prof. Dr. Adnan Çevik anlattı.