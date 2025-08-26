Anadolu’nun kapılara Türklere nasıl açıldı? Tarihin akışını değiştiren zafer nasıl kazanıldı?

26 Ağustos 2025, Salı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 10:42
Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü coşkuyla kutlanıyor. Malazgirt Zaferi'nin önemi nedir? Anadolu'nun kapısı Türklere nasıl açıldı? Bölgede hangi kazı çalışmaları sürüyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri Yüksel Akalan’ın konuğu olan tarih araştırmacısı Prof. Dr. Adnan Çevik anlattı.
