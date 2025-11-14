14 Kasım 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Anadolu'da hasat zamanı: Toprağın emeği sofralara ulaşıyor
Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler emeklerinin karşılığını alıyor. Van'da coğrafi işaretli "Erciş Lahanası"nın hasadı yapılırken, Adana'da 71 yaşındaki bir çiftçinin 18 yıllık emekle çorak araziye diktiği keçiboynuzları toplanıyor. Çorum Osmancık'ta ise hasadı tamamlanan çeltik, modern tesislerde kurutularak lezzetine lezzet katıyor.