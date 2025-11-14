Anadolu’da hasat zamanı: Toprağın emeği sofralara ulaşıyor

Türkiye'nin dört bir yanında çiftçiler emeklerinin karşılığını alıyor. Van'da coğrafi işaretli "Erciş Lahanası"nın hasadı yapılırken, Adana'da 71 yaşındaki bir çiftçinin 18 yıllık emekle çorak araziye diktiği keçiboynuzları toplanıyor. Çorum Osmancık'ta ise hasadı tamamlanan çeltik, modern tesislerde kurutularak lezzetine lezzet katıyor.

