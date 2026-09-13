Bakan Fidan Şam'da açıkladı: "Cumhurbaşkanımızın Suriye'ye ziyaret planı var"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Türkiye-Suriye ilişkilerinin geleceğine ilişkin mesajlar veren Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret planının bulunduğunu açıkladı. Fidan, Erdoğan'ın ziyareti uzun zamandır arzu ettiğini belirterek şartların oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Görüşmede ayrıca SDG'nin geleceği ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları da gündeme gelirken, Fidan Türkiye-Suriye ilişkilerinin son iki yılda ivme kazandığını ve yeni Suriye'nin bölgeye istikrar getirdiğini söyledi.