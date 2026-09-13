‘Hayalet Baron’ lakaplı uyuşturucu elebaşı yakalandı

MİT ve İstanbul Emniyeti'nin koordineli operasyonuyla Sarıyer'de yakalanan "Hayalet Baron" lakaplı uyuşturucu elebaşı İslam Yakut'un film senaryolarını aratmayan firarının ayrıntıları ortaya çıktı. Cezaevindeyken üniversite sınavını kazanarak İç Mimarlık bölümüne yerleşen Yakut'un, 2017 yılında kayıt bahanesiyle izin alıp kayıplara karıştığı ve ardından kriptolu sistemler üzerinden 2 tonluk uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. 9 yıldır firari olan Yakut'un yakalanması için yürütülen operasyonda polis ekipleri, Beşiktaş'tan Sarıyer'e uzanan güzergahtaki 1.225 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek iz sürdü. Mersin'de gerçekleştirilen ayrı operasyonda ise bir gemide 350 kilogram kokain ele geçirildi. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, Merve Özkan'ın sorularını yanıtladı. Karataş, İstanbul ve Mersin'deki operasyonlara ilişkin dikkat çeken ayrıntıları A Haber canlı yayınında aktardı.