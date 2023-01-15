Anadolu Diyarı Kütahya’da! Meşhur lezzet: Tirit

Anadolu Diyarı bu hafta Kütahya'nın iki güzel ilçesine konuk oldu. İlk durak doğal yaşamıyla öne çıkan Aslanapa ilçesi. Sonrasında ise tarihi güzellikleriyle öne çıkan Çavdarhisar...

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