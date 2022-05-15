Amerikalı cani Twitch'den silahlı saldırı anını canlı yayınladı! NewYork'da silahlı saldırı çok sayıda ölü var!

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda en az 10 can kaybı olduğu bildirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, saldırganın tüfek taşıdığı ve vücut zırhı benzeri bir giysi giydiği belirtildi. Cani saldırı anını Twitch'den canlı yayınladı! İşte o dehşet anları...