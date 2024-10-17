17 Ekim 2024, Perşembe
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi! O anlar kamerada

Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.10.2024 01:16
Düzce’de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar, 112 personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi!
Ambulansa fermuar sistemi ile yol verildi!
Ataşehir’de iki grup arasında silahlı çatışma!
Ataşehir'de iki grup arasında silahlı çatışma!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Depremde panikleyen öğrenciyi kucaklayarak dışarı çıkardı!
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Bahçe kapısına tırmanırken koluna demir parçası saplandı
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
Diyarbakır’da anız yangını çıktı! Saatler sonra söndürüldü
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
3 yıl önce oğlunu kaybetti: Acısına dayanamayıp intihar etti
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Depremden Kelime-i Şehadet getirerek kaçtı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Karşıya geçmeye çalışırken tramvayın altında kaldı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Çatıda çıkan yangın diğer binalara sıçradı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama motosiklet çarptı!
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
3 bin yıldır uyuyan fay uyandı! Şiddetli sarsıntı panikletti
Daha Fazla Video Göster