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Videolar Yaşam Videoları Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması drone ile havadan görüntülendi

Amasya'da süt kuzularının anneleriyle buluşması drone ile havadan görüntülendi

AA
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Giriş: 23.02.2024 12:29
Amasya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde meraya otlamaya götürülen koyunlar, yeni doğan kuzularıyla buluşturuldu. İşte o görüntüler…
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