Amasya’da gizemli kayıp tapınak: Volkanik kayalardan inşa edilmiş

20 Eylül 2025, Cumartesi

Giriş: 20.09.2025 12:40
Amasya’nın Oluz Höyük kazılarında, antik tarihçilerin dahi kayıtlarında yer almayan 2 bin 600 yıllık kayıp tapınak gün yüzüne çıkarıldı. Kazılarda tapınağın, volkanik tüf kayalarından inşa edildiği tespit edildi.
