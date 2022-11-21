Amasya’da feci kaza! Tiyatrocuları taşıyan minibüsle TIR'a çarptı | Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberi! Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy da bulunuyor.