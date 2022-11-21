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Videolar Yaşam Videoları Amasya’da feci kaza! Tiyatrocuları taşıyan minibüsle TIR'a çarptı | Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl?

Amasya’da feci kaza! Tiyatrocuları taşıyan minibüsle TIR'a çarptı | Ceyhun Fersoy, Melis İşiten ve Sergen Deveci'nin sağlık durumu nasıl?

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Giriş: 21.11.2022 08:07
Son dakika haberi! Amasya’nın Merzifon ilçesinde, tiyatro oyuncularını taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu yolculardan Özgür Karataş, Tolga Güleryüz ve Burak Topçu hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralananlar arasında ünlü oyuncular Melis İşiten, Sergen Deveci ve Ceyhun Fersoy da bulunuyor.
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