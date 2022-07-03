03 Temmuz 2022, Pazar
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Amasya’da 80 yaşındaki Yaşar dede DGS'ye girdi, görevliler şaşkına döndü
Amasya’da 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş, Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) girmek için gittiği Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ndeki görevlileri hayrete düşürdü. Gayretiyle gençlere örnek olan yaşlı adam, “Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum” dedi.