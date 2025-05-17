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Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kaldı! İşçi ağır yaralandı

Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kaldı! İşçi ağır yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.05.2025 01:42
Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesinin altyapı çalışmasını yapan taşeron firma çalışanları altyapı çalışması yaparken, işçi Kadri E. (51) çökme sonucu toprak altında kaldı. Vücudu toprak altında kalan işçinin imdadına mesai arkadaşları yetişti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Ekipler yarım saat süren çalışma sonucu işçiyi çıkardılar. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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Altyapı çalışmaları sırasında toprak altında kaldı! İşçi ağır yaralandı
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