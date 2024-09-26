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Altın kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 750 milyon lira…

Altın kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 750 milyon lira…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.09.2024 11:58
Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası altın, küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kırıyor. Bu durum kaçakçıların da iştahını kabartmış durumda. Tabii bunda yurt dışı piyasalara göre kilogram başına 5 bin doları bulan fiyat farkının da olması büyük etken. Sadece Van'da bu yıl piyasa değeri 750 milyon lirayı bulan kaçak altın ele geçildi.
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