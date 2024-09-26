Altın kaçakçılarına büyük darbe! Piyasa değeri 750 milyon lira…

Amerika Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası altın, küresel piyasalarda rekor üstüne rekor kırıyor. Bu durum kaçakçıların da iştahını kabartmış durumda. Tabii bunda yurt dışı piyasalara göre kilogram başına 5 bin doları bulan fiyat farkının da olması büyük etken. Sadece Van'da bu yıl piyasa değeri 750 milyon lirayı bulan kaçak altın ele geçildi.

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