Altın alırken dikkat! Ayar ve gramaj vurgunu nasıl yapılıyor?

Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te kurdukları düzeneklerle altın eritip içerisine karıştırdıkları maddelerle ayarını bozan şebeke polis tarafından çökertildi. Peki altında ayar ve gramaj vurgunu nasıl yapılıyor? Altın alırken nelere dikkat etmeli? Sorunun cevabını A Haber muhabiri Hasan Özdemir aktardı.

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