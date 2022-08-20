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Almanya'da skandal olay! Türk çocuğu eşcinsel aileye verildi... Anne Aygül Küçükbıyık yaşadıklarını A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 20.08.2022 16:03
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan Aygül Küçükbıyık'ın 10 aylık bebeği elinden alındı. Emir isimli bebek eşcinsel bir çifte verildi. Çocuğuna kavuşmak için gözyaşı döken anne Küçükbıyık A Haber canlı yayınında yaşadıklarını anlattı. Küçükbıyık, “Çocuğum gençlik dairesi tarafından alındı el konuldu. Gelişim yetersizliği ve bu kadının psikolojik sorunları olduğu için gibi bahaneleri öne sürerek çocuğumu aldılar. Sürekli yalan dolan raporlar yazarak Alman gençlik dairesine sunuyorlardı. Aygül Emir’in gelişimine engel oluyor diye aldılar bu kadının ağır psikolojik sorunları var diye aldılar. Şu anda avukatımız var ama avukatımız bizi pek savunamıyor pek yardımcı olmuyor bize. Hukuki süreç başladı ama hem uzun hem de çok zor. Biz çok güçlüyüz bizimle uğraşmayın deyip tehdit ediyorlar. Bu Alman gençlik dairesinde ilk değil. Bizim durumumuzda olan başka aileler de var.” ifadelerini kullandı.
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