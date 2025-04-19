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Almanya’da koalisyon sözleşmesine tepki! Göçmenler ve Müslümanlar yok sayıldı

Almanya’da koalisyon sözleşmesine tepki! Göçmenler ve Müslümanlar yok sayıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.04.2025 16:40
Güncelleme:19.04.2025 16:40
Almanya'da Hristiyan Birlik Partileri ve Sosyal Demokrat Parti sonunda anlaşmaya vardı. Koalisyon hükümetinin göreve gelmesine günler kala ise tepkiler sürüyor. Zira partilerin üzerinde uzlaştığı koalisyon sözleşmesi göçmenleri ve Müslümanları neredeyse görmezden geliyor. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz da bu konuyu, hem Almanya Türk Toplumu yetkilileriyle hem de Almanya'da yaşayan Türklerle konuştu. İşte detaylar…
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Almanya’da koalisyon sözleşmesine tepki! Göçmenler ve Müslümanlar yok sayıldı
Göçmenler ve Müslümanlar yok sayıldı
Göçmenler ve Müslümanlar yok sayıldı
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