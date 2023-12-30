30 Aralık 2023, Cumartesi
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Almanak Haber 2023 |Depremzedelere konut teslimi
2023 yılı Türkiye için deprem yılı olarak geçti. Depremzedeler için kalıcı konutlar için çalışma başladı. Hatay’a konteyner hastane yapıldı. Sahra hastanesi hizmete girdi. Adıyaman’da önce sağanak ardından sel yaşandı. Başkan Erdoğan 11 ilde 17902 kalıcı konutun temelini attı. İşte Almanak Haber 2023…