05 Nisan 2025, Cumartesi
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Alkollü yakalanan sürücüden "Cezamı ödüyorum" savunması
Aksaray’da yasal sınırın 5 katı alkolle direksiyon başında polise yakalanan sürücü, "Esnafım ben, sen işini yapamazsın" diyerek gazetecinin üzerine yürüdü. Alkollü olduğunu hatırlatan gazeteciye, "Cezamı ödüyorum" savunması yapan sürücünün ehliyetine el konularak adli işlemler gereği gözaltına alındı.