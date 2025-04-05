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Alkollü yakalanan sürücüden Cezamı ödüyorum savunması

Alkollü yakalanan sürücüden "Cezamı ödüyorum" savunması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 05.04.2025 09:17
Aksaray’da yasal sınırın 5 katı alkolle direksiyon başında polise yakalanan sürücü, "Esnafım ben, sen işini yapamazsın" diyerek gazetecinin üzerine yürüdü. Alkollü olduğunu hatırlatan gazeteciye, "Cezamı ödüyorum" savunması yapan sürücünün ehliyetine el konularak adli işlemler gereği gözaltına alındı.
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Alkollü yakalanan sürücüden Cezamı ödüyorum savunması
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