Alkollü şahıs aracından indi, trafikte dans etti! O anlar kamerada

Sarıkaya ilçesi Baran Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta duran araçtan inen bir kişi, elinde alkol şişesiyle oyun oynarken görüntülendi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırmaksızın dans eden vatandaş, daha sonra araca bindi. İlginç anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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