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Alkollü olduğu değerlendirilen iki grup arsında çıkan kavgayı polis güçlükle ayırdı

İHA
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Giriş: 04.11.2021 15:56
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu değerlendirilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve cam şişelerin havada uçuştuğu kavga anları ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kayda alındı. Olay, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu değerlendirilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda tekme, yumruk ve cam şişeler adeta havada uçuştu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı güçlükle ayırırken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla kayda alındı. Kayda alınan görüntülerde, iki gurup arasındaki kavgada tarafların birbirlerine tekme, yumruk ve cam şişeyle vurması, yere düşen bir kişiye ise, 4 kişinin saldırması ve polis ekiplerinin kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.
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