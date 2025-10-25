25 Ekim 2025, Cumartesi

Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı
Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı

Alkollü çıkan İETT şoförü görevden uzaklaştırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.10.2025 13:01
Kadıköy’de sabah saatlerinde bariyerlere çarpan İETT otobüsünün sürücüsü kurum tarafından görevden uzaklaştırıldı. İETT’den yapılan açıklamada, "Bugün saat 07:10 sularında 19A Yenidoğan - Ayrılıkçeşme hattında görev yapan bir aracımız yol kenarındaki bariyerlere çarparak maddi hasarlı kaza yapmıştır. Kazada iki yolcumuz hafif şekilde yaralanmıştır. Konuyla ilgili Kurumumuzca derhal gerekli idari ve teknik soruşturma başlatılmış ve ilgili şoföre işten el çektirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine önemle sunarız" denildi.
