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Alişan kaza yaptı! Eşi ve oğlunun da içinde bulunduğu cip 30 metre sürüklendi! | VİDEO

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Giriş: 24.06.2020 17:14
Güncelleme:24.06.2020 17:22
Son dakika haberi... Ünlü şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ve 2 yaşındaki çocuğuyla bakıcısının içinde olduğu araç direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Korkunç kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Alişan, "Ölümden döndük, verilmiş sadakamız varmış" dedi.

İstanbul'dan İzmir'e gittiği öğrenilen Alişan'ın kullandığı 34 BAB 35 plakalı cip, İzmir-İstanbul Otoyulu'nda Çerkezosmaniye Mahallesi yakınlarında sağ arka aksının kırılması sonucu bariyerlere çarpıp devrildikten sonra 30 metre sürüklendi.

Kazadan Alişan ile araçta bulunan eşi Buse Varol ve oğlu Burak (2) yara almadan kurtulurken, ailenin yabancı uyruklu çocuk bakıcısı ise olay yerine gelen ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Alişan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolda seyir halindeyken ne olduğu anlamadan aracın bariyerlere çarptıktan sonra devrildiğini belirterek, "Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık." diye konuştu.

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