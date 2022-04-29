29 Nisan 2022, Cuma
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Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis
Iğdır'da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül?ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.