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Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis

DHA
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Giriş: 29.04.2022 10:29
Iğdır'da 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül?ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Aleyna’yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis
Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanığa müebbet hapis
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