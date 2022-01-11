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Aleyna Tilki sevgilisi Uzi sahnede uyuşturucu hazırladığını söyledi! Uzi'nin konserini narkotik polisleri bastı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.01.2022 11:15
Güncelleme:11.01.2022 11:15
Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini izleyen ve tüm gece dans eden popçunun gecesi olaylı bitti. Uzi'nin sahnedeki sözleri sonrası konser alanına polis geldi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.
Aleyna Tilki sevgilisi Uzi sahnede uyuşturucu...
Aleyna Tilki sevgilisi Uzi sahnede uyuşturucu...
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