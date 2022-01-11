11 Ocak 2022, Salı
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Aleyna Tilki sevgilisi Uzi sahnede uyuşturucu hazırladığını söyledi! Uzi'nin konserini narkotik polisleri bastı!
Aleyna Tilki'nin rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini izleyen ve tüm gece dans eden popçunun gecesi olaylı bitti. Uzi'nin sahnedeki sözleri sonrası konser alanına polis geldi. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu.