Aleyna Nur Gökçe 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Genç kızın son mesajı ortaya çıktı

İstanbul’da metrobüsten inerek evine gittiği sırada 21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alındı. 8 gündür ölüm kalım mücadelesi veren ve hostes olma hayali kuran genç kızın kaza gününden bir gün önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bir yol daha var dünyadan uzak" yazdığı görüldü. Aleyna'ya çarpan sürücü ilk olarak adli kontrol ile serbest kalmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte Aleyna’nın o paylaşımı...