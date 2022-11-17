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Aleyna Nur Gökçe 8 gündür yaşam mücadelesi veriyor! Genç kızın son mesajı ortaya çıktı

İHA
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Giriş: 17.11.2022 13:35
İstanbul’da metrobüsten inerek evine gittiği sırada 21 yaşındaki  Aleyna Nur Gökçe araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alındı. 8 gündür ölüm kalım mücadelesi veren ve hostes olma hayali kuran genç kızın kaza gününden bir gün önce Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bir yol daha var dünyadan uzak" yazdığı görüldü. Aleyna'ya çarpan sürücü ilk olarak adli kontrol ile serbest kalmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İşte Aleyna’nın o paylaşımı...
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