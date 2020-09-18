Haftalardır Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı, Ümit Uygun’un annesinin ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Tarafsız bir şekilde gazetecilik yaptığını vurgulayan Müge Anlı, ‘Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna’lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim’ dedi.