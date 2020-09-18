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Aleyna Çakır ve Ümit Uygun olayıyla ilgili Müge Anlı’dan açıklama: Başka Aleyna’lar ölmesin diye bu yoldan dönmeyeceğim!

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Giriş: 18.09.2020 10:53
Güncelleme:18.09.2020 10:56
Haftalardır Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünü araştıran Müge Anlı, Ümit Uygun’un annesinin ölümü sonrası açıklamalarda bulundu. Tarafsız bir şekilde gazetecilik yaptığını vurgulayan Müge Anlı, ‘Allah ömür verdiği sürece bu yoldan dönmeyeceğim. Başka Aleyna’lar ölmesin, kızlarımız aynı olayları yaşasın istemiyorum. Bu bir yıldırma politikasıdır, ben bu yoldan dönemeyeceğim’ dedi.
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