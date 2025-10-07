07 Ekim 2025, Salı

Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı

Alev alev yanan araçtan geriye demir yığını kaldı

Giriş: 07.10.2025 17:37
Yangın, Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Ulaştırma Kavşağı Gaziosmanpaşa istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 58 TA 197 plakalı bir araç seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü dumanı fark edip aracı durdurarak çevredeki vatandaşların yardımıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ardından kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle birlikte alev alev yanan araç söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Aracın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
