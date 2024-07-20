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Alaplı'daki kazada faciadan kıl payı dönüldü

Alaplı'daki kazada faciadan kıl payı dönüldü

İHA
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Giriş: 20.07.2024 18:32
Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü.
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