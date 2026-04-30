İsrail’den uluslararası sularda korsan saldırı! Gazze’ye yardım götüren Sumud filosuna alçakça müdahale

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana derinleşen insani drama dikkat çekmek ve bölgeye tıbbi malzeme ile gıda ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumud filosu, İsrail güçlerinin barbarca müdahalesiyle karşılaştı. 39 farklı ülkeden 300’den fazla aktivistin bulunduğu gemilere uluslararası sularda yapılan saldırıya Türkiye’den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemini "korsanlık" olarak nitelendirerek dünyayı ortak tutum sergilemeye çağırdı.