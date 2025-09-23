23 Eylül 2025, Salı

Alanya'da trafik kazası! Tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2'si ağır 15 yaralı
Alanya’da trafik kazası! Tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı

Alanya’da trafik kazası! Tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı: 2’si ağır 15 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2025 10:31
Antalya'nın Alanya ilçesinde özel tur otobüsüyle yolcu midibüsü çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastanelere yönlendirildi.
